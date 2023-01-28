النصر يُحاول ضم محترف الفتح وجارسيا يُحدد ضحيته من الأجانب

هل تكون صفقة الساعات الأخيرة في سوق الانتقالات الشتوي

Shahid

تعاقد النصر خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري مع الثلاثي كريستيانو رونالدو ونواف بوشل وأوجستين روسي وتخلى عن مهاجمه الكاميروني فينسنت أبو بكر وأسقط الكولومبي دافيد أوسبينا من قائمته المحلية بعد إصابته، وتسعى الإدارة حاليًا لإتمام صفقة ثالثة.

الناقد الرياضي فهد المري كشف النقاب عن محاولات النصر التعاقد مع المغربي مراد باتنا لاعب الفتح المتألق والذي جدد عقده مؤخرًا مع ناديه حتى 2025 وكان الأهلي قد حاول التعاقد معه خلال يناير الجاري.

المري أوضح أن النصر يُحاول ضم الجناح الممتاز بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري لدعم هجومه في الساعات الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

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النصر يمتلك حاليًا 8 أجانب في صفوفه وحال أتم صفقة باتنا سيضطر للتخلي عن أحد أجانبه، وقد كشف الصحفي عبد المجيد بن طالب خلال تغريدة له على تويتر عن الضحية المنتظرة.

حيث أكد بن طالب أن المدرب رودي جارسيا طلب من إدارة النصر في الساعات الأخيرة التخلي عن جلال الدين ماشاريبوف وبيتي مارتينيز والبحث عن بديلين لهما.

يُشار إلى أن النصر خسر أمام الاتحاد 3-1 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي مساء الخميس الماضي، وهي الخسارة التي فجرت انتقادات لاذعة تجاه المدرب جارسيا ولاعبيه.

Shahid