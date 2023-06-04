النصر يُحاول خطف حلم الهلال وتحويله إلى واقع

هل ينجح النصر في حسم التعاقد مع هذا المدرب؟

ما زال نادي النصر يبحث عن التعاقد مع مدرب جديد، لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، خلفًا للكرواتي دينكو إيليتشيتش، المدرب الذي تولى المسؤولية مؤقتًا بعد رحيل الفرنسي رودي جارسيا.

وأشار موقع "سبورت 24" إلى أن نادي النصر وضع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو ضمن خياراته، للتعاقد معه لتدريب الفريق الموسم المقبل.

وأضاف الموقع أن إدارة النصر تسعى لحسم ملف المدرب في وقت مبكر، استعدادًا للموسم المقبل، من أجل تعويض جماهيرها بعد الخروج بدون تحقيق أي بطولة من موسم 2022-2023.

ويسعى النصر لخطف حلم نادي الهلال القديم، الذي كان يسعى للتعاقد مع جاياردو من قبل، ولكن المفاوضات لم تتم، بسبب تمسكه بالاستمرار مع فريقه ريفر بليت الأرجنتيني.

وحصل جاياردو مع ريفر بليت كأس ليبرتادوريس مرتين، وكأس الأرجنتين 3 مرات، وكوبا سود أمريكانا مرة واحدة، وكأس سوبر أمريكا الجنوبية 3 مرات.