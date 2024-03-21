النصر يُحاول حل أزمته الدفاعية أمام الهلال بحل من "خارج القائمة"

النصر يُواجه الهلال في الثامن من إبريل القادم

يُحاول النصر البحث عن حلول لأزمته الدفاعية قبل مواجهة الهلال في السوبر السعودي، ولذا أرسل لاتحاد كرة القدم السعودي مستفسرًا عن حل وجده خارج قائمته المحلية.

النصر سيُواجه الهلال ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي في الـ8 من أبريل المقبل، فيما يلتقي الاتحاد نظيره الوحدة في اليوم ذاته بأبوظبي، وسيلعب الفائزان المباراة النهائية يوم 11 من نفس الشهر.

النصر يُعاني تلك الفترة من إصابات عديدة تضرب نجومه آخرهم تاليسكا وعبد الإله العمري، وقد تأكد غيابهما عن كأس السوبر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن النادي العاصمي أرسل لاتحاد كرة القدم يستفسر عن إمكانية مشاركة الأسترالي عزيز بيهيتش في كأس السوبر، وهو اللاعب الذي انضم للفريق في يناير الماضي وقُيد في القائمة الآسيوية فقط نظرًا لامتلاء الأماكن المخصصة للأجانب، وعددها 8، في القائمة المحلية.

النصر خرج من دوري أبطال آسيا وفقد عمليًا فرصه في الفوز بالدوري السعودي، ولذا يأمل النادي في التتويج بكأسي السوبر وخادم الحرمين الشريفين لإنقاذ موسمه.