تفاصيل عرض النصر للتعاقد مع يوسف النصيري من فنربخشه .. وحقيقة دخول أندرسون تاليسكا في الصفقة

تطورات مثيرة عن ميركاتو نادي النصر..

لا يزال مسؤولو النصر السعودي، يحاولون حسم صفقة التعاقد مع النجم المغربي يوسف النصيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشه التركي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وخلال اليومين الماضيين انتشرت أخبار عن اقتراب النصيري من الانضمام إلى النصر؛ وسط أنباء عن إمكانية دخول البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بقلعة العالمي، في الصفقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي التركي أحمد كونانش، مساء اليوم الإثنين، عن أن صفقتي النصيري وتاليسكا ستكونا "منفصلتين"، وليس تبادل كما تردد في وسائل الإعلام، خلال اليومين الماضيين.

كونانش أوضح في تصريحات لـ"X Sports"، أن فنربخشه عرض استعارة تاليسكا لمدة 6 أشهر فقط، خلال الميركاتو الشتوي القادم؛ مع بند "شراء اختياري" في صيف عام 2025.

GOAL

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن النصر رفض هذا العرض؛ حيث يريد بيع النجم البرازيلي نهائيًا في الميركاتو الشتوي القادم، أو إعارته لمدة 6 أشهر مع بند "شراء إلزامي" في الصيف القادم.

أما بخصوص النصيري.. أعلن أحمد كونانش تقديم النصر عرضًا إلى الفريق التركي، لشراء عقد المهاجم المغربي في الميركاتو الشتوي القادم؛ مقابل 25 مليون يورو، بالإضافة لنسبة "15%" من البيع المستقبلي.

وفجّر كونانش مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تواصل الإسباني فيرناندو هييرو، المدير الرياضي لنادي النصر، مع مجلس إدارة إشبيلية الإسباني - فريق النصيري السابق -؛ وذلك قبل فتح باب المفاوضات رسميًا مع مسؤولي فنربخشه.

ولفت إلى أن تواصل هييرو مع إدارة إشبيلية؛ جاء بعد أن خطط النادي الإسباني لإعادة شراء اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم، مقابل 20 مليون يورو، ومن ثم بيعه بمبلغ يتراوح بين 35 إلى 40 مليونًا.

وأكد كونانش أنه بعد تواصل هييرو مع إدارة إشبيلية، تسارعت المفاوضات بين النصر وفنربخشه؛ حيث من المتوقع حسم صفقة يوسف النصيري في الساعات القادمة، ما لم يحدث أي تعثر.

النصيري البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى فنربخشه في صيف عام 2024، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية، مقابل 20 مليون يورو؛ وبعقد لمدة 5 سنوات حتى 30 يونيو 2029.

جدير بالذكر أن النصيري سجل 4 أهداف وصنع 2 آخرين، خلال 17 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشه التركي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.