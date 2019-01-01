هل يلعب أمام الهلال؟ النصر ينتظر تقرير أحمد موسى الطبي

أحمد موسى غائب عن النصر منذ إصابته في مباراة الفتح في الدوري السعودي، لكن هل يلعب أمام الهلال أم يغيب عن هذا الموعد المهم؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ينتظر الجهاز الفني للنصر السعودي بقيادة روي فيتوريا نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بالمهاجم أحمد موسى لتحديد موعد عودته للعب.

ويغيب المهاجم النيجيري عن مباريات فريقه منذ تعرض للإصابة خلال مواجهة الفتح في 30 أغسطس الماضي، ولم يلعب كذلك مع نيجيريا خلال التوقف الدولي الأخير.

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وفيما كان من المتوقع أن يعود أحمد موسى للعب أمام الرائد في الجولة السابعة من الدوري السعودي، يبدو أن ذلك الموعد سيؤجل مجددًا، إذ باتت الشكوك موجودة حول قدرته على الظهور أمام الهلال في الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الـ27 من أكتوبر الجاري.

وأفادت التقارير الصحفية أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية جديدة بعد شعوره بآلام بسيطة خلال الأيام الأخيرة في موضع الإصابة، وبناءً على تلك الفحوصات سيُحسم أمر مشاركته أمام الهلال من عدمها.

يُذكر أن النصر يعيش أزمة صعبة على صعيد الأداء والنتائج، إذ لم يجمع أكثر من نقطة واحدة من مبارياته الثلاثة الأخيرة في الدوري السعودي.