النصر ينتظر عودة عبدالفتاح آدم وتجهيزه لمباراة السد القطري

انى آدم من إصابات متكررة منذ انضمامه للعالمي الصيف الماضي

ينتظر الجهاز الطبي بنادي النصر السعودي وصول اللاعب عبد الفتاح آدم إلى الرياض قادماً من فرنسا بعد أن أنهى برنامجاً تدريبياً وتأهيلياً خاصاً.

وعانى آدم من إصابات متكررة منذ انضمامه للعالمي الصيف الماضي قادمًا من نادي التعاون، وهو ما مثل صداعًا كبيرًا في رأس الجهاز الفني.

وقالت تقارير أن آدم سيكون متاحاً ضمن خيارات البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق للقاء السد القطري يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح منافسات دوري أبطال آسيا.

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ويُعد آدم أحد أبرز الخيارات المحلية في نادي النصر في الخط الهجومي، بجانب هداف الفريق الأساسي عبدالرزاق حمد الله.

في سياق أخر، أصبح المدافع المخضرم عمر هوساوي قريبًا من الوصول للجاهزية الكاملة بعد أن تعافى من الإصابة التي غيبته الأسابيع الثلاثة الماضية.

فيما يجري المدافع الدولي عبد الله مادو جلسات علاجية في غرفة العلاج بالنادي، وذلك من أجل تجهيزه للقاء السد القطري، حيث سيلعب النصر اللقاء الآسيوي من دون المدافع البرازيلي مايكون الذي استبعده البرتغالي فيتوريا من قائمة الفريق الآسيوية، وذلك لحساب المغربي نور الدين أمرابط.