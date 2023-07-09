النصر ينتظر انتعاش خزينته بـ10 ملايين يورو من عبد الرزاق حمدالله

قصة النصر والمهاجم المغربي لم تنته بعد

لم ينته مسلسل النصر ومهاجمه السابق عبد الرزاق حمدالله بعد، لكنه قارب على النهاية، إذ يستعد الجميع لمشاهدة المشاهد الأخيرة التي ستحدث في قاعات المحكمة الرياضية.

النصر كان قد خسر قضية حمدالله في فيفا بخصوص مستحقات اللاعب بعد فسخ عقده من جانب واحد في نوفمبر 2021، وقد تقدم النادي باستئناف لدى المحكمة الرياضية في مايو الماضي بهدف إبطال الحكم وتحويله لصالحه.

صحيفة عكاظ السعودية أفادت أن النصر بانتظار حكم كاس حاليًا، مشيرة إلى أن هناك تفاؤلًا لدى المسؤولين بالحصول على قرار لصالحهم بعد تقديمهم لدليل جديد لم يتم الأخذ به في فيفا، وهو تسجيلات صوتية لحمدالله يتحدث خلالها عن مفاوضاته مع العميد خلال مدة سريان عقده.

عكاظ أوضحت أن النصر يُطالب بالحصول على 9.5 ملايين يورو هي قيمة الموسم المتبقي في عقد حمدالله، فيما يُطالب اللاعب بالحصول على 8.8 ملايين يورو قيمة مكافآته ومستحقاته المالية بعد فسخ عقده من جانب واحد.

وأكدت عكاظ أن المصادر المتابعة تؤكد على صدور القرار من كاس قبل نهاية العام الجاري، وحال جاء الحكم لصالح النصر ستنتعش خزينته بما يقرب من 10 ملايين يورو.