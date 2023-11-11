النصر ينتصر على الوحدة بثلاثية ممتعة ويواصل مطاردته للهلال

النصر يفوز على الوحدة بثلاثية مقابل هدف

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حقق فريق نادي النصر الفوز على نظيره الوحدة بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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النصر رفع رصيده إلى النقطة 31 في وصافة الترتيب، ليواصل مطاردة الهلال المتصدر بفارق 4 نقاط، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 16 نقطة.

تقدم النجم البرازيلي أليكس تيليس بالهدف الأول لنادي النصر بالدقيقة 11، عن طريق ركلة حرة مباشرة سددها بطريقة مخادعة لمنير المحمدي حارس مرمى الوحدة أسكنت الشباك.

وأضاف عبد الإله العمري الهدف الثاني لنادي النصر بالدقيقة 39 من عمر المباراة، بعد ركلة ركنية لعبها الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، ليضعها المدافع برأسه في المرمى.

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثالث لنادي النصر، في الدقيقة 49 من زمن اللقاء، بعد خطأ قاتل من وليد باخشوين قائد الوحدة.

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الهدف الرابع سجله النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بالدقيقة 62، بعد عرضية رائعة أرسلها أليكس تيليس، ليضعها تاليسكا في المرمى، ولكن حكم المباراة رفض احتساب الهدف.

وقلص النجم البرازيلي أنسيلمو النتيجة بعدما نجح في تسجيل هدفًا بالدقيقة 81 من زمن المباراة، بعد ركلة حرة مباشرة شهدت أخطاء في التمركز من لاعبي النصر، ليضعها أنسيلموا في المرمى.

ونجح البديل عبد الرحمن غريب في تسجيل الهدف الرابع لنادي النصر مرة أخرى في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعد هجمة مرتدة، ولكن الحكم رفض احتسابه مرة أخرى.

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