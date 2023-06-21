النصر ينافس أندية دولتين على نجم يوفنتوس .. "لعب مع كريستيانو رونالدو سابقًا"

صفقة جديدة على أجندة نادي النصر في الصيف الحالي

دخل نادي النصر، في منافسة شرسة مع عديد الأندية؛ للتعاقد مع أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر بات قريبًا للغاية من التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش، في الميركاتو الصيفي الحالي، مع فتح خط مفاوضات مع أكثر من نجم؛ أبرزهم البرتغالي ويليام كارفاليو والإسباني ساؤول نيجيز والبرتغالي برناردو سيلفا.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "sporx"، عن رغبة قوية من مسؤولي قلعة العالمي؛ للتعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو، نجم يوفنتوس الإيطالي.

وكشفت الصحيفة، عن تنافس النصر، مع جلطة سراي وفنربخشه التركيين، وبعض الأندية الأمريكية؛ للتعاقد مع ساندرو، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

جدير بالذكر أن الظهير الأيسر البرازيلي، يرتبط بعقد مع يوفنتوس، حتى 30 يونيو من عام 2024؛ حيث كان قد انضم إلى الفريق الأول في صيف 2015، قادمًا من بورتو البرتغالي؛ وقد زامل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر الحالي، في صفوف السيدة العجوز.