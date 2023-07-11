النصر ينافس دوري ليونيل ميسي و5 أندية عالمية للتعاقد مع دي خيا

هل يستطيع نادي النصر حسم الصفقة الكبرى؟!

دخل نادي النصر، في منافسة شرسة مع 5 فرق عالمية، بالإضافة إلى دوري بأكمله؛ للتعاقد مع الحارس الإسباني "المخضرم" دافيد دي خيا.

دي خيا البالغ من العمر 32 سنة، رحل عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ بعد 12 سنة كاملة مع الفريق الأول لكرة القدم.

وفي هذا السياق.. أعلن موقع "ntvspor"، إغراء نادي النصر، للحارس الإسباني؛ براتب أسبوعي يُقدر بـ250 ألف جنيه إسترليني، لإقناعه بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وأشار الموقع، إلى أن عرض العالمي، هو الأعلى من بين جميع الأندية التي ترغب في التعاقد مع اللاعب، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشف عن أن فنربخشه التركي؛ على رأس الأندية التي ترغب في التعاقد مع دي خيا، إلى جانب فريقه الأسبق أتلتيكو مدريد الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد الموقع، على أن الدوري الأمريكي، الذي يضم حاليًا الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، أصبح وجهة محتملة أيضًا للحارس دافيد دي خيا؛ لاستكمال مشواره الكروي.