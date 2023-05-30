النصر ينافس الهلال على بوسكيتس بـ"عرض غريب" .. ويفاوض هذا المدرب لعيون رونالدو!

ميركاتو نادي النصر يشتعل قبل بدايته رسميًا

دخل نادي النصر، في منافسة مع غريمه الهلال؛ للتعاقد مع النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

بوسكيتس البالغ من العمر 34 سنة، أعلن رحيله عن العملاق الإسباني برشلونة، بنهاية الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بعد 15 سنة مع الفريق الأول لكرة القدم.

ووفقًا للإعلامي الرياضي إكرام كونور، قدّمت الإدارة النصراوية، عرضًا إلى بوسكيتس، مقابل 8 ملايين دولار في الموسم الرياضي الواحد.

وأشار كونور عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن النجم الإسباني، يحظى باهتمام كبير أيضًا، من أندية أمريكية وقطرية.

وفي وقتٍ سابق، ارتبط اسم سيرجيو بوسكيتس، بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مقابل 15 مليون يورو في الموسم الواحد؛ ما يعني أن العرض النصراوي، أقل بكثير.

وعلى جانب آخر.. أعلنت صحيفة "redgol"، عن اهتمام كبير من نادي النصر، بالتعاقد مع التشيلي مانويل بيليجريني، المدير الفني لنادي ريال بيتيس الإسباني.

وكشفت الصحيفة، عن أن بيليجريني، يرتبط بعلاقة جيدة مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر؛ وذلك عندما عملا معًا في صفوف ريال مدريد الإسباني.

وأوضحت أن المدير الفني التشيلي، يريد تحقيق النجاح مع ريال بيتيس، إلا أن إغراءات النصر، قد تغير مستقبله، خلال الأيام القليلة القادمة.