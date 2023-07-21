النصر ينافس الاتفاق على "لاعب كونج فو"!

أحمد رفعت
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دوري روشن السعوديالنصرانتقالاتالإتفاقإيريك بايليمانشستر يونايتد

من يفوز في سباق التعاقد مع أحد لاعبي مانشستر يونايتد؟

تبحث الأندية السعودية عن التعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث لم يتصارع الجميع من أجل تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

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وكشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن أن العاجي إريك بايي مدافع مانشستر يونايتد، اقترب من الرحيل عن فريقه الأسبوع المقبل.

وأكد الصحفي الفرنسي مارك ميشنوا على أن نادي النصر يفاوض بايي، وأن تلك المفاوضات مفهومة في ظل قُرب اللاعب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم العالمي.

وأضاف رومانو أن الاتفاق وفولهام الإنجليزي ينافسان النصر على ضم المدافع العاجي إريك بايي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكان بايي قد تسبب في إصابة مايك موسى ندياي لاعب هيير في الدوري الفرنسي، بكسر في الأضلاع وآلام في الرئة والكبد، بعدما قام إريك بحركة "كونغ فو"، تعرض للإيقاف على إثرها 7 مباريات.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 17272كريم بنزيما
  • 2046خاليدو كوليبالي
  • 2968روبرتو فيرمينو
  • 1734نجولو كانتي
  • 3702مارسيلو بروزوفيتش
  • 4240صفقة أخرى
31962 الأصوات

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