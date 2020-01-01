النصر يكشف عن موقف عبد الفتاح عسيري من المشاركة بنهائي الكأس

طبيب النصر يحسم موقف عسيري من نهائي الكأس.

كشفت تقارير صحفية، عن موقف عبد الفتاح عسيري، لاعب فريق نادي النصر، من المشاركة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي سيجمع بين الفريق الأصفر والهلال.

النصر سيواجه الهلال مساء يوم السبت المقبل، بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن بازيل روبيرو طبيب فريق نادي النصر، أكد للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق، على أن عسيري لن يستطيع المشاركة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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طبيب النصر طلب من فيتوريا استبعاد عسيري من مباراة النهائي، لأنه يحتاج إلى جلسات علاجية إضافية، حتى منتصف الأسبوع المقبل، للعودة مجددًا إلى الملاعب.

عسيري غائب عن المشاركة مع النصر منذ مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، منذ 27 أكتوبر الماضي، بسبب معاناته من إصابة في عضلة الساق.

ويسعى النصر للثأر من الهلال، بعد فوز الأخير عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الخامسة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين يوم الإثنين الماضي.