النصر يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل البرازيلي مايكون

عضو النصر الذهبي يكشف سبب رحيل مايكون.

كشف عبد العزيز بغلف، العضو الذهبي بنادي النصر، عن السبب الحقيقي وراء رحيل البرازيلي مايكون بيريرا، لاعب الفريق السابق، وعدم الاستمرار رفقة العالمي.

مايكون رحل عن النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد انتهاء فترة إعارته من صفوف نادي جلطة سراي التركي، ليعود إلى ناديه الذي رفض بيعه للفريق السعودي.

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ونشر بغلف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يوضح خلالها أسباب رحيل مايكون عن نادي النصر، حيث جاء فيها:

"أحبتي العالميين، بعد مناقشة الإدارة في موضوع اللاعب مايكون اتضح الآتي، بذلت جميع الجهود لاحتواء الموضوع، ولكن التعنت والابتزاز الفاضح الواضح من قبل ناديه أقفل علينا جميع الأبواب، أنصح الجميع بالابتعاد عن ذكر الموضوع، المصلحة العامة أهم، وفألنا النصر بإذن الله".

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يأتي ذلك بعدما كتب مايكون رسالة وداع لجماهير النصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" حيث قال فيها: "بعد عام ونصف مذهلة وجميلة مع النصر، أود أن أشكر الإدارة والجماهير وزملائي على ما قاموا به من أجلي، لقد فزنا وصنعنا الكثير من الذكريات الجميلة، وحان الآن وقت العودة إلى جلطة سراي".

احبتي العالميين..

بعد مناقشة الادارة في موضوع اللاعب مايكون .. اتضح الاتي..

بذلت جميع الجهود لإحتواء الموضوع .

ولكن التعنت والابتزاز الفاضح الواضح من قبل ناديه اقفل علينا جميع الابواب.

انصح الجميع بإلابتعاد عن ذكر الموضوع .

المصلحه العامه أهم .

وفألنا النصر بإذن الله🤲🌹💛💙🌹 pic.twitter.com/3llWxPRT90 — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) July 26, 2020

يذكر أن مايكون قدم مستوى مميز رفقة نادي النصر، قبل العودة إلى جلطة سراي، حيث تقدم مسؤولي العالمي بالعديد من العروض لنادي جلطة سراي، الذي رفضها جميعًا وطالب بعودة لاعبه دون حتى التمديد لنهاية الموسم.