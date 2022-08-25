النصر يقرر فسخ عقد العقيدي واستبداله

الحارس الشاب محط الاهتمام

تحدثت تقارير سعودية عن وجود مفاوضات بين النصر وحارسه الشاب نواف العقيدي بخصوص عقده الحالي وإمكانية استبداله بعقد جديد.

ويملك الحارس، 22 عاماً، عقداً مع العالمي ينتهي بحلول 2025، ولكن الحديث كثر على اللاعب عقب تألقه في الآونة الأخيرة مع المنتخب السعودي للشباب.

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ما هو موقف النصر من العقيدي؟

وذكرت "الرياضية" أن النصر يبحث فسخ عقد الحارس الحالي، واستبداله بعقد جديد طويل الأمد لتأمين استمراره مع الفريق.

ويعرض النصر على لاعبه عقداً محسناً يمتد حتى أغسطس 2027 بدلاً من الحالي الذي ينتهي في 2025.

ما هي مميزات العقد الجديد للعقيدي؟

وقال التقرير إن اللاعب سيتقاضى راتباً أكبر بثلاثة أضعاف من راتبه الحالي، والذي يبلغ 30 ألف ريال، وذلك ليتناسب مع تطلعات اللاعب ومكانته.

وأضاف التقرير أن العقيدي كان يبحث عن عقد إعارة في الموسم المقبل حتى يتسنى له الحصول على أجر أفضل من أجره الحالي في النصر.

يذكر أن النصر دعم صفوفه الصيف الحالي في مركز حراسة المرمى بالتعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا عقب انتهاء عقده مع نابولي.

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