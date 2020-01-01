النصر يقرر الاستغناء عن بيتروس بعد الاتفاق مع فيتوريا

بيتروس خارج النصر

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الإثنين، أن روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر حسم مصير البرازيلي بيتروس لاعب وسط العالمي سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق.

وسادت أنباء متضاربة حول مصير بيتروس خلال الفترة الأخيرة ليحسمها فيتوريا، ويوضح قائمة المحترفين في الفترة المقبلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن فيتوريا اجتمع مع إدارة نادي النصر واتخذوا قرار بالاستغناء عن بيتروس.

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وقرر فيتوريا المدير الفني للنصر بعد استبعاد بيتروس ضم الكوري الجنوبي كيم جين بدلًا منه في قائمة المحترفين خلال الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار فيتوريا جاء بعد تواجد أكثر من لاعب في نصف مركز بيتروس، من اللاعبين المحليين خلال الفترة الحالية.

وسيعقد النادي جلسة مع بيتروس خلال الأيام المقبلة لتوقيع مخالصة مالية بشكل ودي للرحيل رسميًا عن النصر بالتراضي بين الطرفين.