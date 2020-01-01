النصر يفقد لاعبان في ديربي الرياض أمام الهلال

النصر سيدخل ديربي الرياض أمام الهلال منقوصًا.

يستعد فريق نادي النصر، لمواجهة غريمه التقليدي الهلال، في ديربي الرياض، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق نادي النصر، سيخسر خدمات عبد الله مادو وفراس البريكان لاعبا الفريق، خلال ديربي العاصمة.

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جاء ذلك بعدما أبلغ بازيل روبيرو، طبيب فريق النصر، المدير الفني بأن الثنائي لن يستطيعا المشاركة في مباراة ديربي جدة، بسبب حاجتهما لبرنامج لياقي إضافي حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وفاجأ المدرب البرتغالي فيتوريا لاعبي النصر أمس الأحد بعدم إجرائه مناورة على الرغم من إغلاق التدريب الذي احتضنه ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، مكتفيًا بتمارين فنية.

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ومن المقرر أن تقوم إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، بتسليم لاعبي الفريق مكافآت بطولة السوبر السعودي، بواقع 200 ألف ريال لكل لاعب، قبل مواجهة الديربي.

تأتي خطوة صرف مكافأة السوبر، بهدف تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الهلال في ديربي الرياض، من أجل تحقيق الفوز والاقتراب من صدارة الدوري.