النصر يفتح خزائنه لـ"ميسي إيطاليا" .. تفاصيل العرض الضخم

مبلغ ضخم من النصر لضم نجم إيطاليا!

يعمل نادي النصر حاليًا، على حسم صفقة إيطالية كبرى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

النصر لم يحسم سوى صفقة واحدة فقط، خلال الصيف الحالي - حتى الآن -؛ بالتعاقد مع متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادمًا من صفوف نادي إنتر الإيطالي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي ماركو بارزاجي، عرض مسؤولو العالمي، على النجم الإيطالي دومينيكو بيراردي، الانضمام إلى الفريق الأول، مقابل راتب سنوي يُقدر بـ15 مليون يورو.

وأعلن بارزاجي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، استعداد مجلس إدارة نادي ساسوولو الإيطالي، بالاستغناء عن بيراردي لـ"النصر"، في الميركاتو الصيفي الحالي، مقابل 30 مليون يورو.

بيراردي البالغ من العمر 28 سنة، والذي تقدر قيمته السوقية بـ18 مليون يورو، يصنف على أنه أحد أمهر اللاعبين في بلاده؛ حيث كان يُلقب في بداية مسيرته الكروية بـ"ميسي إيطاليا".

ولعب النجم الإيطالي، الذي يجيد في مركز الجناح الأيمن، 352 مباراة رسمية مع ساسوولو في مختلف المسابقات، مسجلًا 133 هدفًا وصانعًا 91 آخرين.