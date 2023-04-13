النصر يفاوض مدرب نجوم "الهلال والعالمي" لخلافة رودي جارسيا

دخل اسم أجنبي جديد لقائمة المدربين المرشحين لتدريب نادي النصر، خلفًا للمدرب المُقال رودي جارسيا، الذي تمت إقالته مؤخرًا من جانب العالمي.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
وقرر النصر إقالة جارسيا بسبب دخوله في صدام مع لاعبي الفريق، عقب تعادل النصر أمام الفيحاء سلبيًا، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي.
وكشف الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن دخول النصر في مفاوضات مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، لخلافة رودي جارسيا.
ويُريد النصر أن يقود جاياردو الفريق حتى نهاية الموسم، حيث سبق للمدرب الأرجنتيني وقاد فريق نجوم الهلال والنصر، في مباراة كأس موسم الرياض أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، التي أقيمت يناير الماضي.
ويتولى مهمة تدريب نادي النصر حاليًا الكرواتي دينكو إيليتشيتش، المدير الفني لفريق الشباب تحت 19 عامًا في نادي النصر، وذلك في مباراة الفريق المقبلة أمام الهلال، المقرر لها بالجولة 25 يوم الثلاثاء المقبل.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- أصدقاء رونالدو واستنساخ سانتو .. مدربون متاحون لتدريب النصر
- بعد واقعة ساني وماني .. نجاة إبراهيموفيتش من القتل وأعنف مشاجرات نجوم الفريق الواحد
- الكل تلاميذ في حضرة المعلم "نداي".. حكم ليفربول وآرسنال ليس أول من يضرب اللاعبين!
- سباق العرب في أوروبا | توابع زلزال الزلزولي وتحكم صلاح في مصير الدوري الإنجليزي
- جول إنسايدر | ملايين مبابي وتراجع ميسي ورونالدو .. أرباح النجوم الخيالية من الأحذية!