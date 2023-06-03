النصر يفاوض مدرب ريال مدريد ومانشستر سيتي السابق

هل ينجح النصر في التعاقد مع هذا المدرب المخضرم؟

مازال نادي النصر يبحث عن مدرب جديد يقوده بداية من الموسم المقبل، خلفًا للمدرب الكرواتي دينكو إيليتشيتش، الذي تولى المسؤولية مؤقتًا خلفًا للفرنسي رودي جارسيا.

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن نادي النصر يفاوض المدرب التشيلي مانويل بيلجريني، من أجل تدريب الفريق، بداية من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن النصر أصبح على وشك الإعلان عن مدرب الفريق الجديد، حيث يتواجد على طاولة الإدارة العديد من الأسماء التدريبية منهم بيلجريني.

المدرب صاحب الـ69 عامًا، قاد من قبل ريال مدريد وفيا ريال وريال بيتيس في إسبانيا، بجانب مانشستر سيتي الإنجليزي وريفر بليت الأرجنتيني، ومنتخب تشيلي.

النصر يسعى لتدعيم صفوفه بشكل جيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم المقبل، الذي يسعى فيه العالمي للعودة إلى منصات التتويج، بعد موسم لم يشهد فيه تحقيق أي بطولة.