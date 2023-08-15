النصر يغري حارس ليفربول بسبب العقيدي .. "صفقة ضخمة في الطريق"

أحمد فرهود
Alisson Becker Liverpool 2022-23Getty Images
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صفقة ضخمة تطبخ على نار هادئة

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. يخطط مسؤولو نادي النصر السعودي، لـ"صفقة ضخمة" من العملاق الإنجليزي ليفربول، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

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النصر تعاقد في الصيف الحالي - حتى الآن -؛ مع الظهير البرازيلي أليكس تيليس، وثنائي خط الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا، بالإضافة إلى الجناح السنغالي ساديو ماني.

ووفقًا لصحيفة "فوت ميركاتو"، يتفاوض القائمون على الرياضة السعودية، مع النجم البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول؛ للانضمام إلى النصر.

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وكشفت الصحيفة، عن أن النصر، أبدى اهتمامًا كبيرًا للغاية؛ بالتعاقد مع بيكر، في الصيف الحالي؛ خاصة بعد مستوى الحارس الشاب نواف العقيدي "السيئ"، أمام نادي الاتفاق، في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ومن ناحيته.. يغري العرض النصراوي، الحارس البرازيلي الدولي، الذي يرى أنها فرصة كبيرة في مسيرته الكروية مع عالم الساحرة المستديرة.

بيكر البالغ من العمر 30 سنة، يلعب في صفوف الريدز منذ صيف 2018؛ حيث شارك في 232 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، مستقبلًا 205 أهداف، ومحافظًا على نظافة شباكه 103 مرات.

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ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

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ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

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  • 3757ميسون ماونت
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100798 الأصوات

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