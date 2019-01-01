النصر يعلن موعد جمعيته العمومية الجديدة

تم الغاء الجمعية العمومية اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي النصر السعودي، موعد انعقاد الجمعية العمومية الخاصة بالنادي، بعد فشل إقامتها اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وكتب العالمي، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني، الجمعية العمومية لنادي النصر تعقد مساء السبت القادم".

ومن المنتظر ان يبدأ تسجيل حضور أعضاء الجمعية العمومية عند الساعة 4:15، بينما يتم عقد الجمعية في تمام الخامسة والنصف عصراً.

وسيتم عقد الجمعية العمومية في قاعة الأمير سلطان بن سلمان بمقر نادي النصر، وسيكون الدخول لمقر النادي من البوابة الغربية المقابلة للمسجد.

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني ..

الجمعية العمومية لنادي #النصر تعقد مساء السبت القادم . pic.twitter.com/nRcDBRhmlk — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 11, 2019

وحضر إلى مقر النادي اليوم لحضور الجمعية العمومية، من المرشحين صالح الأطرم، وصفوان السويكت، ونصر النصر، في حين حضر وكيل إبراهيم العثمان.

وكان تركي الدهام، أعلن في وقت سابق انسحابه من سباق الترشح.