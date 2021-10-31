النصر يُعلن عن قرار صارم تجاه أزمة عسيري وتاليسكا

جدل كبير أثارته تصريحات اللاعبين مساء أمس

لم يقف مجلس إدارة نادي النصر صامتًا تجاه الأزمات المتلاحقة التي تضرب الفريق، سواء سوء الأداء وتراجع النتائج أو المعارك الإعلامية بين لاعبيه وحرب التصريحات المتبادلة تحديدًا بين عبد الفتاح عسيري وأندرسون تاليسكا.

النصر لم يستطع بعد التخلص من آثار الخروج من دوري أبطال آسيا أمام الهلال، إذ خسر 5 نقاط متتالية في الدوري السعودي بسقوطه أمام الاتفاق 1-0 وتعادله مع الفيحاء بأداء مخيب 1-1.

ما هي أزمة عسيري وتاليسكا في النصر؟

عسيري أشعل فتيل الأزمة حين تحدث عن الاختلاف في المعاملة بين اللاعبين الأجانب والسعوديين في النصر وغيره من الأندية السعودية، مشيرًا إلى أن تعادل الفيحاء كان طبيعيًا نظرًا لسيطرة الفريق على الشوط الثاني كاملًا.

وأضاف تعليقًا على خروجه من الملعب عند الدقيقة الـ59 بحجة عدم الجاهزية البدنية للعب 90 دقيقة "أنا جاهز 100% لإكمال المباراة، خروجي كان قرار المدرب، لا أريد الحديث عن المدرب لكن اللاعب الأجنبي في جميع الأندية السعودية يحصل على فرص كبيرة ولا يخرج من الملعب، بعكس اللاعب السعودي".

عبدالفتاح عسيري - لاعب فريق #النصر :

أنا كنت جاهز لإكمال المباراة، لكن مشكلة أنديتنا أن اللاعب الأجنبي يُمنح الفرصة كامله حتى لو كان سيء عكس اللاعب السعودي. #الفيحاء_النصر #قنوات_SSC pic.twitter.com/hXsdXSNk3l — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 30, 2021

"اللاعبون الأجانب لا يخرجون من الملعب ولا يُنتقدون سوى من القليل حتى لو كانوا سيئين، بعكس اللاعبين السعوديين. لا أتحدث عن مباراة اليوم وليس للأمر علاقة بالنتيجة، بل أتحدث عن وضع دائم ومتكرر".

تاليسكا لم يُفوت تلك التصريحات ورد عليها سريعًا عبر حسابه الرسمي على تويتر، لكنه حذف التغريدة بعد دقائق من نشرها.

النجم البرازيلي كان حادًا في رده وشدد على أن اللاعبين الأجانب يستحقون الاحترام لما يُقدموه للنصر، مشيرًا إلى أن من يريد أن يلعب دومًا عليه ألا يتظاهر بالإصابة للهروب من اللعب في لحظات الفريق السيئة.

إذ كتب "إن أردت لعب 90 دقيقة، عليك أن تتدرب وتُكرس نفسك لهذا النادي، وألا تتظاهر بالإصابات حتى لا تلعب المباريات كون الفريق يمر بلحظات سيئة، احترمنا نحن الأجانب الذين نعمل هنا بجد لنمنح النادي الأفضل".

#عاجل ..



تاليسكا في رد على عبدالفتاح عسيري :



" إذا أردت اللعب لمدة 90 دقيقة فعليك أن تتدرب وتكرس نفسك لهذا النادي ، ولا تتظاهر بالإصابات حتى لا تلعب بعض المباريات لأن النادي يمر بلحظة سيئة ، احترمنا نحن الأجانب الذين نعمل هنا يومًا بعد يوم لإعطاء هذا النادي. الأفضل! " pic.twitter.com/rWZEcK4xI8 — أحمد العجلان (@ahmad2man) October 30, 2021

ما هو قرار النصر تجاه أزمة تاليسكا وعسيري؟

النصر أصدر بيانًا رسميًا اليوم الأحد أكد خلاله فتح تحقيق داخلي بشأن تلك التصريحات المتبادلة من اللاعبين، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على نتائج التحقيق وطبقًا للوائح الداخلية للنادي.

وأشار البيان كذلك إلى عدم الرضا عن أداء الفريق خلال مواجهة الفيحاء وخسارة نقطتين بالتعادل، مؤكدًا أن الاعتذار وحده لا يكفي للجماهير النصراوية بل يجب أن يعمل الجميع بجد للخروج من تلك الأزمة.

وأتم البيان بنفي وجود أي عرض سابق من الاتحاد السعودي لكرة القدم لتأجيل مباراة النصر والفيحاء في الدوري، موضحًا أن قرار التأجيل يأتي من رابطة دوري المحترفين وليس اتحاد الكرة.