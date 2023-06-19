النصر يعرض 143 مليون ريال للتعاقد مع نجم إنتر .. صفقة تساعد برشلونة كثيرًا

بـ"143 مليون ريال سعودي" من الممكن أن يخطف نادي النصر، واحدًا من أهم اللاعبين العالميين، مع مساعدة فريقين دفعة واحدة؛ وهما إنتر الإيطالي وبرشلونة الإسباني.
النصر بات على أعتاب التعاقد مع الجناح المغربي الكبير حكيم زياش، من نادي تشيلسي الإنجليزي، مع دخوله في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي آخر.
ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، دخل العالمي في مفاوضات مكثفة مع إنتر؛ للتعاقد مع متوسط ميدانه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأعلنت الصحيفة، تقديم النصر، عرضًا إلى العملاق الإيطالي يُقدر بـ35 مليون يورو "143 مليون ريال سعودي"؛ للتعاقد مع بروزوفيتش وضمه بشكل رسمي.
وكشفت عن ترحيب كبير من إدارة إنتر، بالعرض النصراوي الضخم؛ حيث أنه سيساعد النادي، في التخلص من راتب اللاعب الكرواتي الذي يزيد عن 13 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد، مع توفير مساحة للتعاقد مع نجوم آخرين.
ومن بين اللاعبين الذين يستهدفهم إنتر، الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان نادي برشلونة الإسباني؛ حيث يريد الأخير أيضًا التخلص من اللاعب لتوفير مساحة في اللعب المالي النظيف؛ وبالتالي.. قد يساعد تعاقد النصر مع بروزوفيتش، في هذا الأمر.
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