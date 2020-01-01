النصر يصل جدة لمواجهة التعاون في كأس السوبر عبر طائرة خاصة

فضلت إدارة العالمي السفر عبر طائرة خاصة لإبعاد اللاعبين عن الضغوط

وصل نادي النصر السعودي إلى مدينة جدة من أجل خوض مباراة كأس السوبر السعودي أمام نادي التعاون غدًا السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

وفضلت إدارة العالمي السفر عبر طائرة خاصة لإبعاد اللاعبين عن الضغوط وتجهيزهم بشكل كامل للمواجهة المرتقبة.

النصر ينافس على لقب السوبر، كونه بطلا لدوري المحترفين في نسخته الاستثنائية، أما التعاون فيتواجد لأول مرة بعد أن دوّن اسمه في قائمة المتوجين ببطولة كأس خادم الحرمين.

تاريخيًا لا تُعد ملاعب جدة الرياضية فأل خير على العالمي في النهائيات، حيث تحمل ذكريات سيئة للنصراويين خلال 3 عقود من الزمن.

على ذات الصعيد، من المنتظر أن يعقد الاجتماعي الفني التنسيقي لنهائي السوبر، اليوم، في مدينة الملك عبدالله الرياضية، بحضور ممثلي النصر والتعاون واتحاد القدم، للاتفاق على كافة التفاصيل والأمور المتعلقة بالمباراة.

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يُذكر أن البطولة ستُقام لأول مرة في مدينة جدة ، بعد ان استضافتها العاصمة البريطانية، لندن والرياض ومكة المكرمة.