النصر يسقط الاتفاق بـ"سلاح الإنجليز" .. واللعب الإيطالي أصبح "عقيمًا" يا ستيفن جيرارد

ستيفن جيرارد يواصل الانهيار في ليلة ساحرة للنصر

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كرة القدم الإنجليزية "قديمًا"، كانت لا تعترف بالفنيات أو التوغل من العمق، بل كانت تركز على العرضيات العديدة والتسديدات المتواصلة من خارج منطقة الـ18.

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هذا الأسلوب اعتمد عليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مباراته أمام نظيره الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

في الواقع أن اعتماد الفريق النصراوي، على هذا الأسلوب؛ جاء بعد العديد من المحاولات الفاشلة، خاصة في الشوط الأول؛ من أجل التوغل من العمق، عن طريق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ومواطنه أوتافيو مونتيرو، وكذلك عدم استغلال مهارات السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أندرسون تاليسكا، على الأطراف.

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لذلك.. بدأ النصر مع مرور دقائق الشوط الأول، في إرسال العديد من العرضيات عن طريق الظهيرين سلطان الغنام والبرازيلي أليكس تيليس، التي كادت أن تسفر عن أكثر من هدف من رونالدو وتاليسكا بالذات؛ لولا تألق حارس مرمى الاتفاق.

أيضًا.. قام العديد من نجوم النصر، بتجربة التسديد من خارج المنطقة؛ حيث نجح تيليس في إحداها، من تسجيل هدف بطريقة عالمية، في الدقيقة 43.

وخلال الشوط الثاني، ظل النصر يعتمد على العرضيات؛ ولكن مع تنوع واضح في طريقة اللعب، حيث نجح أخيرًا في التوغل من العمق، خاصة بعد تخلي الفريق الاتفاقي عن تنظيمه الدفاعي، بمرور الوقت.

ستيفن جيرارد "الإيطالي" يسقط أمام النصر

أما الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق، فيبدو أنه فضل الطريقة الإيطالية القديمة، خلال مواجهة النصر، والتي تعتمد على التنظيم الدفاعي، مع استغلال الهجمات المرتدة.

هذا الأسلوب "العقيم" الذي اعتمد عليه جيرارد أمام النصر، أثبت فشله تمامًا؛ حيث أنه وعلى الرغم من البداية الجيدة، لم يستطع نجوم خط الدفاع، في الصمود طويلًا أمام ضغط المنافس، وبدأوا في ارتكاب الأخطاء؛ وهو ما ظهر في الهدف الثاني الذي سجله النجم الكرواتي الكبير مارسيلو بروزوفيتش.

وبالدقائق الأخيرة، عندما بدأ الأسطورة الإنجليزية، في الاعتماد على الضغط والهجوم، والتخلي عن الطريق الدفاعية، نجح فريقه في تسجيل هدف شرفي بواسطة محمد الكويكبي؛ لتنتهي المباراة بخسارة الاتفاق أمام النصر (1-3).

وتمكن النصر بهذا الفوز، من الثأر لهزيمته أمام الاتفاق في مباراة الذهاب (1-2)، والتي جاءت في ظل غياب معظم نجوم العالمي؛ حيث أقيمت المواجهة؛ بعد يومين فقط من نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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