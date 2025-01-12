النصر يستعيد لاعبه "المصاب" بعد مباراة التعاون

النصر يستعد لملاقاة التعاون الجمعة المُقبلة..

يستعد فريق الكرة بنادي النصر، لمهمة شاقة أمام التعاون، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، الجمعة المُقبلة، ضمن حساب الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وافتقد النصر خدمات، لاعب الوسط عبد الله الخيبري، الذي تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الضامة، والتي أبعدته عن معسكر المنتخب السعودي، قبل المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن الخيبري سيدخل التدريبات الجماعية، بعد مباراة التعاون، فيما يُنتظر جاهزيته للمباراة التالية أمام الخليج، المقررة في 21 يناير، ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري.

وشارك عبد الله الخيبري في 21 مباراة مع النصر، خلال الموسم الجاري، علمًا بأن اللاعب صاحب الـ28 عامًا، يرتبط بعقد مع فارس نجد، حتى الصيف المُقبل.

GOAL

وحقق النصر فوزًا على الأخدود بنتيجة (3-1)، في مباراة الجولة الرابعة عشرة، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الثالث من جدول دوري روشن، بفارق الأهداف عن القادسية، الذي خسر أمام التعاون بنتيجة (0-3).