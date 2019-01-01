النصر يستعيد الشهري قبل مواجهة الشباب

النصر يتلقى أخبارًا سارة قبل مواجهة الشباب في الدوري السعودي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تلقى نجم نادي النصر السعودي يحيي الشهري الضوء الأخضر من أجلى المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية والتي تقاماستعدادًا لمواجهة نادي الشباب يوم الجمعة المقبل.

ويستعد لاعبو النصر لمواجهة الشباب الهامة في الجولة الثالثة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، وهم في أمس الحاجة للفوز بالمباراة.

وينتظر العالمي عوده نجمه بفارغ الصبر نظرًا لأن مباراة أخرى هامة تنتظره أمام السد القطري في دوري أبطال أسيا الإثنين بعد المقبل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 6, 2019

وتلعب المباراة في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات الخاص بدوري أبطال أسيا، ويحتاج النصر للفوز من أجل المضي قدمًا نحو تصدر المجموعة.

وستقام مباراة الشباب في ملعب الملك فهد الدولي، ويأمر النصر في مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في المباراة الثالثة له في الموسم محليًا.

"ماركا" تسلط الضوء على نجاح تركي آل الشيخ في ألميريا

يذكر أن النصر قد فاز على السد في مباراة الذهاب بدوري أبطال أسيا بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة تألق فيها البرازيلي جوليانو ليقود العالمي نحو وضع قدم في نصف نهائي البطولة.