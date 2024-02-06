النصر يستعد لـ"جر" اتحاد الكرة السعودي إلى فيفا في هذه الحالة!

النصر يشعل معركته مع اتحاد الكرة السعودي..

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. قد يجر مجلس إدارة نادي النصر السعودي، اتحاد الكرة المحلي، إلى الجهات الدولية المختصة، خلال الفترة القادمة.

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مسؤولو النصر يحاربون - حاليًا -؛ من أجل توثيق بطولات "دوري المناطق" في سجلات النادي، بالتزامن مع اعتراض بعض الأندية المنافسة، على ذلك.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي علي حمدان، عن أن النصر سيذهب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ حال قامت "لجنة التوثيق"، بإلغاء أي من البطولات التي كان يشرف عليها اتحاد القدم، مثل دوري عام المنطقة، أو تغيير درجة التصنيف.

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حمدان الذي شغل منصب أمين عام نادي النصر سابقًا، كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "وقتها.. سيذهب العالمي حتمًا لـ(فيفا)؛ للمطالبة بحقه الذي تكفله لائحة بطولات دوري عام المنطقة".

ولجنة التوثيق تابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم؛ حيث تم تشكيلها في الفترة الماضية، من أجل توثيق بطولات وألقاب أندية المملكة المختلفة.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يملك 8 بطولات في دوري المناطق؛ حيث يريد إضافتهم إلى الـ9 ألقاب في الدوري الممتاز والمحترفين؛ ليرتفع رصيده إلى الرقم 17 تاريخيًا.

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