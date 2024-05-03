الأكثر مبيعًا في العالم .. النصر يزاحم عمالقة أوروبا بفضل كريستيانو رونالدو وغياب ميسي لغز كبير!

ريال مدريد على القمة بفارق كبير

مع اقتراب الموسم الحالي من خط النهاية، بدأت الأندية الأوروبية في احتساب المكاسب التي حققتها ليس فقط على منصات التتويج بالبطولات ولكن في خزائنها أيضًا.

وأعدت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن ترتيب قمصان الفرق الـ50 الأكثر مبيعًا في العالم خلال الموسم الجاري، حيث جاء قميص ريال مدريد كالعادة على رأس القائمة بإجمالي مبيعات بلغ 120 مليون يورو.

ومن بعيد يأتي أقرب ملاحقيه برشلونة، حيث احتل المركز الثاني بإجمالي مبيعات بلغت 105 ملايين يورو، وحل قميص آرسنال في المركز الثالث بإجمالي 86.2 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاء في المركز الرابع قميص مانشستر يونايتد بمبيعات بلغت 86.2 مليون يورو، ومن بعده باريس سان جيرمان (80 مليون يورو)، مانشستر سيتي (74.7 مليون يورو)، تشيلسي (69 مليون يورو)، بايرن ميونخ (60 مليون يورو)، يوفنتوس (53.7 مليون يورو)، ليفربول (34.5 مليون يورو).

وشهدت القائمة تواجد قميص فريق النصر السعودي الذي احتل المركز الـ23 بمبيعات بلغت 9.3 مليون يورو، ويعود الفضل في ذلك إلى أنه يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث كان الفريق السعودي الوحيد في القائمة بينما غاب غريميه الهلال والاتحاد.

وأثار غياب قميص فريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم بين صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن القائمة جدلًا واسعًا، إلا أنه على الأرجح لم يدخل في الحسابات بسبب انضمامه للنادي الصيف الماضي.