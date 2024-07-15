"لسنا ضمانًا اجتماعيًا لكم!" .. النصر يرفض الاستجابة لاستغاثة لاعبيه القدامى، ومطالب بانتفاضة جماهيرية

حارس النصر السابق يكشف عن رد صادم بعد طلبه تكريم اللاعبين القدامى..

خرج مضحي الدوسري؛ حارس مرمى النصر السعودي الأسبق، للاستغاثة بالجماهير بعدما أغلق أعضاء شرف النادي الباب في وجهه، عندما طلب المساعدة وحل المشكلات القديمة.

البداية كانت ببث مباشر حضره الدوسري، للحديث عن أوضاع النصر وغياب التوفيق عنه في المباريات الحاسمة وعلاقته بحقوق اللاعبين القدامى، ليسرد الحارس ردًا صادمًا من أحد أعضاء شرف العالمي عليه - لم يكشف اسمه - ..

الدوسري قال: "كلمت أحد أعضاء الشرف، لطلب تكريم اللاعبين القدامى سواء بمنحهم حقوقهم أو مساعدة المحتاج منهم، لعلها تساعد النصر في تحقيق البطولات أو تحل بعض الأزمات في المباريات التي لا نوفق بها".

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هنا رد عليه عضو الشرف - بحسب رواية الحارس -: "النادي ليس ضمانًا اجتماعيًا".

هذا الموقف دفع مضحي للخروج في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمناشدة الجماهير قائلًا: "لو تعرفون فوق صورة الرمز الأمير محمد بن سعود أو تحتها مكتوب (نادي ثقافي اجتماعي رياضي)، فكلها جامعة في شيء واحد، أتمنى الرد من جمهور النصر، رسالتي موجهة لكم، إن شاء الله لا تقصرون".

يذكر أن مضحي الدوسري كان قبل فترة قد خرج في فيديو مهاجمًا النصر، مؤكدًا أنه لم يستفد منه أي شيء.