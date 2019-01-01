النصر يرغب في ترميم دفاعه من الدوري الإسباني

إدارة النصر قد قدمت عرضًا يقارب الـ5 ملايين يورو

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية إسبانية وجود اهتمام من قبل نادي النصر السعودي بالتعاقد مع عبدالله با مدافع نادي رايو فاليكانو الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت إلى أن إدارة العالمي فتحت باب المفاوضات مع اللاعب مُجددًا بعدما حاولت ضمه في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وكانت إدارة النصر قد قدمت عرضًا يقارب الـ5 ملايين يورو، لكن إدارة رايو فاليكانو رفض العرض.

هل تعرفون من هو هذا النادي الذي لعب له الأسطورة سامي الجابر في العام 2000؟ 🤔 pic.twitter.com/jGNhRSltIs — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 30, 2019

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن رايو فاليكانو باكو خيميز لا يمانع رحيل اللاعب، لذا فإن بيع المدافع السنغالي في حالة وصول عرض مادي مناسب لإدارة النادي الإسباني.

وأنهت الصحيفة لتشير إلى أن أن المدافع السنغالي يعتبر فكرة الانضمام لنادي النصر فرصة جيدة من أجل تأمين مستقبله من الناحية المادية.

وكان نادي النصر قد نجح في التتويج بلقب دوري المحترفين السعودي في الموسم الماضي، ووصل مؤخرًا إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.