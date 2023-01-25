النصر يخطط لتحويل رونالدو لإبراهيموفيتش جديد

الأمر متوقف على رؤية كريستيانو، هل يوافق على المقترح النصراوي؟

Shahid

في وقت يشكك به البعض من استكمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لعقده مع نادي النصر السعودي، يفكر به مسؤولو العالمي لما هو أبعد من العامين ونصف الموقع عليهم بين الطرفين.

مع بداية الميركاتو الشتوي الجاري، أعلن النادي السعودي تعاقده مع الدون في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

واستهل رونالدو بالفعل مشواره مع العالمي، إذ حمل شارة القيادة في أول مباراة له قبل أيام أمام الاتفاق، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، والتي فاز بها فريقه بهدف وحيد، أحرزه البرازيلي أندرسون تاليسكا.

ووفقًا لصحيفة "ESPN" الإسبانية فإن مسؤولي النصر مقتنعون أن رونالدو سيختم مسيرته في النادي، إذ سيكون قد وصل لعامه الأربعين عند وصوله لعام 2025، حيث موعد نهاية عقده الحالي.

وأوضحت الصحفية أن مسؤولي النادي السعودي لديهم رغبة في تمديد عقد رونالدو، إذا كان يريد الاستمرار في الملاعب بعد عمر الأربعين.

بالطبع يريد عشاق الدون أن يواصل نجمهم مسيرته في الملاعب لما بعد الـ40، كما هو حال عشاق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش؛ مهاجم ميلان الإيطالي، الذي سيكمل عامه الـ42 في أكتوبر المقبل، ولا يزال ينشط مع الروسونيري، لكن الأمر متوقف على خطط رونالدو المستقبلية.

Shahid