"النصر يحضر لصفقة مدوية ستكون (ضربة معلم)"

هل ينجح النصر في مفاوضاته؟

كشف الناقد الرياضي محمد العنزي، عن الصفقة التي تسعى إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر لإبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشددًا على أنها ستكون بمثابة (ضربة معلم).

وتسعى إدارة نادي النصر، لإتمام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات القادمة، من أجل تدعيم صفوف الفريق، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، للمنافسة على جميع البطولات.

ما هي الأخطاء التي يقع فيها مسؤولي النصر؟

العنزي قال خلال تصريحات عبر برنامج "الدوري مع وليد": "النصر يحتاج لحارس مرمى أجنبي، والنصراويين ربما يرتكبون أخطاء الماضي، ودائمًا ما يتسبب هذا في خسارة الكثير من البطولات".

وأوضح محمد العنزي تصريحاته قائلًا: "من ضمن هذه الأخطاء هو الاستغناء عن بعض العناصر الأساسية بالفريق، ما يحدث تغييرًا في المنظومة".

ما هي الصفقات التي يريد النصر إبرمها ومن الراحلين؟

الناقد الرياضي تابع: "البرازيلي مايكون بيريرا واللاعب الكوري كيم جين سو، لن يكونا داخل النصر خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى هناك محاولات للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد".

واستطرد قائلًا: "المهاجم الأجنبي هو أحد اللاعبين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وستكون ضربة معلم لإدارة النصر إذا نجحت في إتمام تلك الصفقة".

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن النصر يدرس التعاقد مع المهاجم كارلوس ستراندبيرج، لاعب فريق نادي أبها المعار من صفوف نادي الحزم.

ماذا يحتاج النصر الموسم القادم؟

وقال محمد العنزي خلال تصريحاته التليفزيونية: "النصر يحتاج للمغربي عبد الرزاق حمد الله والمهاجم الأجنبي، بالإضافة إلى التجديد مع نور الدين أمرابط".

ومن المقرر أن يستمر المغربيان حمد الله وأمرابط، بالإضافة إلى الأرجنتيني بيتي مارتينيز، والبرازيلي بيتروس ماتيوس، على أن يتم التعاقد مع لاعبين أجانب جدد.

ماذا قدم ستراندبيرج مع أبها هذا الموسم؟

يحتل كارلوس ستراندبيرج وصافة ترتيب قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 16 هدفًا، خلف الفرنسي بافيتمبي جوميس المتصدر بـ21 هدفًا.

ولعب ستراندبيرج مع أبها هذا الموسم في 25 مباراة في بطولتي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، استطاع خلالهم أن يسجل 16 هدفًا.

اقرأ أيضًا..