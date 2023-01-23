النصر يحصل على توقيع لوكا مودريتش

فجرت صحيفة اليوم السعودية قنبلة كبيرة في سوق الانتقالات بالكشف عن حصول النصر السعودي على توقيع الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد.
الميدان الرياضي، القسم الرياضي لليوم، أشار نقلًا عن مصادر خاصة إلى أن وصيف كأس العالم 2018 وقع للنصر فعلًا وأن الصفقة ستعلن في القريب العاجل.
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
صاحب الـ37 عامًا مرتبط مع ناديه الإسباني بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولديه الحق في التوقيع لأي نادٍ بدءًا من يناير الجاري.
ولم تكشف الصحيفة السعودية عن موعد انضمام مودريتش للنصر، وإن كان سيحدث خلال سوق الانتقالات الشتوي أم عقب نهاية الموسم الجاري.
النصر ومنذ تعاقده مع كريستيانو رونالدو ارتبط بالعديد من الأسماء الكبيرة في كرة القدم الأوروبية مثل توني كروس ومودريتش وليونيل ميسي.
مودريتش لعب هذا الموسم مع ريال مدريد 23 مباراة سجل بها 5 أهداف وصنع هدفين، وقد قاد كرواتيا للمركز الثالث في كأس العالم قطر 2022.
اختيارات المحررين
- جول 25 | قائمة المرشحين لأفضل اللاعبين العرب في عام 2022
- هل التضخم هو السبب؟! .. حجة البليد تسيطر على سوق الانتقالات!
- سباق الأفضل في الدوري السعودي | عودة كورونادو وتقدم نجم الهلال
- سباق كاسترول "جي تي إكس" لقوة التحمل (3) | ظهور لنجمي الهلال والاتحاد ومتألق الشباب يفرض نفسه
- التاريخ يؤكد .. ريال مدريد 0 بطولات في الموسم الحالي!