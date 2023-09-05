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النصر يحسم صفقة محلية مهمة رغم رفض اللاعب وتفضيله الأهلي

أحمد فرهود
Al Ahli - Al NassrGOAL AR
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مفاجأة كبرى في صراع النصر والأهلي على أحد النجوم المحليين

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تحول كبير تشهده إحدى الصفقات المحلية، في الميركاتو الصيفي السعودي الحالي؛ وسط جدل كبير بشأن موقف اللاعب، في ظل صراع النصر والأهلي؛ لضمه.

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الحديث هُنا عن راغد النجار، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، والذي أكد الإعلامي الرياضي أحمد الجدي، يوم أمس الإثنين، رفضه الانتقال إلى النصر، وتفضيله عرض الأهلي.

وعلى الرغم من ذلك.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، توصل الإدارة النصراوية، إلى اتفاق مع نظيرتها في التعاون؛ للتعاقد مع الحارس البالغ من العمر 27 سنة.

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وكتبت الصحيفة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "النصر يتفق مع إدارة التعاون، على ضم الدولي راغد النجار، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم".

وقد يكون سبب إصرار التعاون، على بيع حارسه إلى النصر بدلًا من الأهلي؛ هو تهديدات العالمي، بعدم السماح بانتقال مهاجمه عبد الفتاح آدم إلى سكري القصيم، حال ذهاب النجار إلى قلعة الراقي.

جدير بالذكر أن الحارس المنضم مؤخرًا إلى منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بدأ مسيرته مع الأهلي، قبل التنقل بين أندية الشباب والفيصلي والوحدة، وأخيرًا التعاون، الذي انضم إليه في صيف عام 2022.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 101202كريم بنزيما
  • 10893خاليدو كوليبالي
  • 19586روبرتو فيرمينو
  • 9017نجولو كانتي
  • 24402مارسيلو بروزوفيتش
  • 48372صفقة أخرى
213472 الأصوات

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