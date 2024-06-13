النصر يحدد قيمة الصفقة .. خطوة واحدة لانتقال أندرسون تاليسكا إلى هذا الفريق!

رحيل تاليسكا عن النصر أقرب من أي وقتٍ مضى..

حدد مسؤولو نادي النصر السعودي، قيمة "بيع" البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

تاليسكا انضم إلى النصر في صيف 2021، قادمًا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني؛ قبل أن يجدد عقده مؤخرًا، حتى 30 يونيو من عام 2026.

وعلى الرغم من تجديد عقده مع الفريق النصراوي؛ إلا أن الطفرة الهائلة في صفقات السعودية، جعلت مستقبل النجم البرازيلي "غامضًا".

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وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "صباح" التركية، عن تسهيلات كبيرة من الإدارة النصراوية؛ لـ"بيع" عقد أندرسون تاليسكا، إلى أي فريقٍ آخر.

الصحيفة كشفت مساء اليوم الخميس، عن أن النصر وافق على بيع اللاعب، مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين يورو؛ وسط اهتمام كبير للغاية من فنربخشه التركي؛ للتوقيع معه.

وشددت الصحيفة، على أن فنربخشه مستعد لدفع المبلغ الذي حدده النصر؛ إلا أن العقبة الوحيدة، هي راتب تاليسكا "الضخم"، والذي يُقدر بـ12 مليون يورو.

وأشارت إلى أن تاليسكا، إذا وافق على تقليل راتبه السنوي، من 12 إلى 7 ملايين يورو؛ فإن النادي التركي الذي يدربه المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو؛ سيحسم الصفقة فورًا.