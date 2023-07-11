النصر يجهز عرضًا إلى "ميسي إيطاليا" .. المفاوضات بدأت

ميسي إيطاليا يرحب بالتفاوض مع نادي النصر

يجهز مسؤولو نادي النصر السعودي، عرضًا رسميًا؛ لضم لاعب إيطالي مفاجئ، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

النصر لم يحسم سوى صفقة وحيدة فقط، في الصيف الحالي - حتى الآن -؛ بالتعاقد مع متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادمًا من صفوف إنتر الإيطالي.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، إعطاء دومينيكو بيراردي، "الضوء الأخضر" إلى مسؤولي العالمي؛ لبدء مفاوضات الانتقال إلى الفريق الأول، في الميركاتو الحالي.

وكشف جاليتي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن النصر، سيقدّم عرضه الرسمي إلى بيراردي، خلال الساعات القليلة القادمة.

بيراردي البالغ من العمر 28 سنة، والذي تقدر قيمته السوقية بـ18 مليون يورو، يصنف على أنه أحد أمهر اللاعبين في بلاده؛ حيث كان يُلقب في بداية مسيرته الكروية بـ"ميسي إيطاليا".

ولعب النجم الإيطالي، الذي يجيد في مركز الجناح الأيمن، 352 مباراة رسمية مع ساسولوو في مختلف المسابقات، مسجلًا 133 هدفًا وصانعًا 91 آخرين.