النصر يتنفس الصعداء.. ريال مدريد يحسم مصير لابورت!

النادي الملكي يكتفي بأدواته الحالية..

حسم ريال مدريد توجهه في سوق الانتقالات الصيفية الجاري، وأغلق الباب بشكل كامل أمام أي صفقة قدوم أو رحيل فيما تبقى من أيام الميركاتو.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى أن ريال مدريد أنهى كل ما يتعلق بسوق الانتقالات بالنسبة للفريق الأول، على عكس فريق الشباب الذي تبدو فيه الأمور حيوية أكثر.

ينعكس هذا أول ما ينعكس على حالة الدولي الإسباني إيمريك لابورت، الذي ربطته التقارير طيلة الفترة الماضية بمغادرة النصر السعودي من أجل ريال مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن هذه الصفقة ساخنة في التقارير الصحفية فقط، النادي الملكي مكتف بوجود كل من إيدير ميليتاو وأنطونيو روديجر وخيسوس فاييخو وجاكوب رامون مع انتظار عودة ألابا المحتملة في شهر نوفمبر.

وإذا كانت هناك أي حاجة لتدعيم هذا المركز بسبب إصابة أي من هؤلاء اللاعبين فسوف يتوجه كارلو أنشيلوتي إلى الخيار الذي جربه الموسم الماضي وهو مشاركة أوريليان تشواميني في قلب الدفاع.