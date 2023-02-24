النصر يتقدم خطوة مهمة لجمع كريستيانو رونالدو مع صديقه

النصر بدأ يتحرك للصفقة الكبرى الثانية بعد النجم البرتغالي

يبدو أن ارتباط النصر بالمدافع الإسباني سيرخيو راموس نجم باريس سان جيرمان لن يبقى في إطار الإشاعات بعد اليوم، إذ أفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن النادي السعودي تقدم خطوة مهمة في خطته لضمه.

ماركا كانت أول من أعلن تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو، وقد أصرت على ذلك رغم نفي العديد من المصادر، وقد أوضحت اليوم أن مسؤولي النادي العاصمي تواصلوا مع راموس وأبدوا له اهتمامهم بجمعه مع صديقه الذي زامله طويلًا في ريال مدريد.

عقد راموس مع ناديه الفرنسي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد رجحت المصادر حسم أمر تجديده أو رحيل اللاعب نهائيًا عقب مواجهة إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني، والتي ستجري خلال مارس القادم.

ماركا أشارت إلى أن إدارة النصر لديها نية واضحة في جمع رونالدو مع صديقيه راموس ولوكا مودريتش، وفيما يبدو الأول قريبًا فقد عبر الثاني على رغبته بالبقاء لموسم آخر مع ريال مدريد.

أخيرًا أوضحت ماركا أن النصر ليس النادي السعودي الوحيد المهتم بخدمات راموس، بل كذلك جاره وخصمه اللدود الهلال، بل أكدت أن تواصل المسؤولين النصراويين مع اللاعب جاء للتقدم خطوة على منافسهم في صراعهما على الصفقة.