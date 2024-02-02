النصر يتفق مع نجمه على التجديد .. ويحدد مدة غياب دافيد أوسبينا

تطورات مهمة في نادي النصر..

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توصل مسؤولو نادي النصر السعودي، إلى اتفاق مع نجم جديد؛ من أجل تمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، لعدة سنواتٍ أخرى.

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النصر نجح خلال اليومين الماضيين، في تجديد عقود الثنائي علي الحسن، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، وزميله الجناح الدولي أيمن يحيى، بشكل رسمي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، اتفقت الإدارة النصراوية، في الساعات الماضية، مع صانع الألعاب سامي النجعي، على تجديد عقده، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده.

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الصحيفة كشفت في الساعات الأولى من يوم السبت، عن أن النجعي، سيوقع على عقود جديدة تربطه بالفريق النصراوي؛ لمدة 4 سنوات قادمة، حتى يونيو من عام 2028.

وعلى جانب آخر.. تأكد غياب الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس مرمى نادي النصر، لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة؛ بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، في مباراة الفريق أمام إنتر ميامي الأمريكي، على كأس "موسم الرياض".

وأشارت الصحيفة، إلى أن أوسبينا، سيغيب عن مباراة النصر ضد الهلال، يوم الخميس القادم، في آخر مباريات كأس "موسم الرياض"، وأمام الفيحاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

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