النصر يتراجع عن ضم نافاس ويُوجه بوصلته لحارس بوكا جونيورز

النصر يبحث عن معوض لحارس مرماه المصاب

Shahid

انقلاب في الأحداث .. هذا ما قد يُوصف به ما حدث في الساعات الأخيرة فيما يخص مساعي النصر لتعويض حارس مرماه المصاب دافيد أوسبينا.

النصر دخل سوق الانتقالات للتعاقد مع حارس مرمى جديد بعد تعرض حارس مرماه الكولومبي، والذي يُقدم موسمًا ممتازًا، لإصابة في المرفق خلال مواجهة الشباب الأخيرة في دوري روشن السعودي، وقد خضع لعملية جراحية في إسبانيا ومن المتوقع حسب التقارير المتابعة عدم عودته للعب قبل شهرين.

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النادي السعودي اختار كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان لتعويض أوسبينا، وقد أجمعت المصادر على توصل الطرفين لاتفاق بالفعل لتوقيع عقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، لكن النصر تراجع عن ذلك الاتفاق في الساعات الأخيرة.

رودي جاليتي الصحفي المختص بسوق الانتقالات أوضح أن وكيل نافاس طلب زيادة في الراتب مما أدى لانهيار المفاوضات، فيما قالت مصادر أخرى أن النصر تراجع عن الاتفاق لتوفر خيار آخر أقل تكلفة مالية وهو أوجستين روسي حارس مرمى بوكا جونيورز.

جاليتي أوضح خلال تويتر أن روسي وافق على الانضمام للنصر حتى نهاية الموسم الجاري، ويُنتظر حاليًا توصل الناديين لاتفاق حول قيمة الإعارة، فيما قال الصحفي أوجوستو سيزار أن اللاعب أبلغ إدارة البوكا بتوصله لاتفاق مع النصر وعدم رغبته في العودة إلى الفريق.

حارس المرمى صاحب الـ27 عامًا مرتبط بعقد مع البوكا ينتهي صيف 2023 وقد ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى إنتر الإيطالي وفلامنجو البرازيلي.

Shahid