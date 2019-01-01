النصر يتخطي الوحدة ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

العالمي في انتظار الفائز من الاتحاد وذوب آهن

فيسبوك تويتر بلال محمد

ضمن النصر السعودي، تأهله إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف لهدفين، في مباراة إياب دور الـ 16.

وانتهت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتأهل العالمي إلى الدور القادم بنتيجة 4/3، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الوحدة تقدم في الدقيقة 27 عن طريق محمد برغش، قبل أن يتعادل عبد الرزاق حمد الله لصالح النصر في الدقيقة 41.

وقبل لحظات من انتهاء الشوط الأول، تمكن البرازيلي جوليانو من استغلال تمريرة زميله حمد الله، ويسجل الهدف الثاني.

وأضاف اللاعب البرازيلي الهدف الثالث للنصر والثاني الشخصي له في الدقيقة 62، قبل أن يقلص تيجالي الفارق للوحدة بهدف ثان في الدقيقة 80.

جدير بالذكر أن النصر، ينتظر مواجهة الفائز من مباراة الاتحاد السعودي، وذوب آهن الإيراني، في ربع نهائي البطولة.