النصر يُبلغ نور الدين أمرابط بالعودة غدًا بسبب الشباب

يرغب مسؤولي النصر في عودة اللاعب سريعًا

ماجد جزر

طالبت إدارة نادي النصر السعودي اللاعب الدولي المغربي نور الدين أمرابط العودة مباشرة إلى الرياض مساء غد الأربعاء عقب نهاية فترة الايقاف الدولية.

ويخوض أمرابط مباراة ودية مع منتخب بلاده المغرب أمام منتخب النيجر، في التجربة الودية الدولية، التي يحتضنها ملعب مراكش.

ويرغب مسؤولي النصر في عودة اللاعب سريعًا من أجل الانخراط في التدريبات قبل مواجهة نادي الشباب بالدوري السعودي.

ويلتقي العالمي أمام جاره الشباب يوم السبت المُقبل في الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ويُمثل تواجد أمرابط أمر هام للجهاز الفني للفريق.

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ويسابق المدرب البرتغالي روي فيتوريا، الزمن لتجهيز النيجيري أحمد موسى، قبل مباراة الشباب، رغم وجوده في العيادة أمس لليوم الثاني بسبب آلام في الركبة.