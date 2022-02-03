النصر يبحث عنه؟ اعتقله المصريون! .. أرقام فينسنت أبو بكر أمام مصر

ستة أهداف لم تكن كافية لفينسنت أبو بكر؛ مهاجم النصر السعودي ومنتخب الكاميرون، لقيادة منتخب بلاده للوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا 2021، رغم أن البطولة على أرضه وبين جماهيره، لكن قهره الفراعنة.

قبل المباراة، وقف أبو بكر على خط الملعب أمام مقاعد البدلاء، أغمض عينيه، وكأنه يحلم بنفسه وهو يحمل الكأس بين جماهيره، لكن المفاجأة أنه اختفى أمام دفاعات منتخب مصر.

المصريون أوقفوا إنتاج فينسنت عند ستة أهداف، رفضوا أن يهز مرماهم، لم يتمكن من قهر محمد عبد المنعم، محمود حمدي "الونش"، عمر كمال وأحمد فتوح ومحمد أبو جبل.

الكاميرون فشلت في التأهل للنهائي، وستلعب بعد أقل من 48 ساعة على المركز الثالث، فماذا قدم أبو بكر في مواجهة مصر، المباراة التي سجل بها ركلة ترجيحية وفشل زملائه في السير على خطاه، لتخسر الأسود غير المروضة بنتيجة 3-1 في ركلات الترجيح؟

خاض أبو بكر الـ120 دقيقة كاملة، إذ لجأ اللقاء للأشواط الإضافية ومن ثم ركلات الترجيح، كانت حصيلته بها تسديدة واحدة، وخلق فرصة هدف لزملائه، لكن لم يتم استغلالها لهز الشباك.

أضاع قائد الكاميرون فرصة هدف محقق، فيما كانت نسبة أهدافه المتوقعة هي 0.53، لكنه لم يهز الشباك.

لمس فينسنت الكرة 36 مرة، ومررها 13 مرة فقط، بنسبة دقة 53.8%.

أما في المواجهات الثنائية، فكانت نسبة نجاح قائد الأسود غير المروضة هي 13.3%، ونسبة 12.5% في الالتحامات الهوائية.

على المستوى الدفاعي، شتت أبو بكر الكرة من مناطق الخطورة ثلاث مرات، وقطع الكرة مرة واحدة، فيما قُطعت منه 16 مرة.

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