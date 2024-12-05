"لا يهم تواجده على دكة النصر!" .. ويسلي يتوّج بجائزة برازيلية كبرى

اللاعب لا يزال لم يأخذ فرصته كاملة مع النصر..

أعلن نادي النصر السعودي، فوز نجمه الشاب ويسلي جاسوفا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بجائزة كبرى.

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ويسلي البالغ من العمر 19 سنة، انضم إلى النصر في صيف عام 2024، قادمًا من صفوف نادي كورينثيانز البرازيلي، في صفقة قدرت قيمتها بـ18 مليون يورو؛ وبعقد لمدة 4 سنوات حتى 30 يونيو 2028.

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وكشف النصر في بيانٍ رسمي، خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة، عن فوز ويسلي بجائزة "سامبا الذهبية"، كأفضل لاعب برازيلي تحت 20 عامًا في العالم.

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وبارك العالمي لنجمه الشاب على هذه الجائزة؛ التي حققها في الأساس عن أدائه مع كورينثيانز، في الموسم الرياضي الماضي، قبل الانضمام إلى صفوف الفريق النصراوي.

ويسلي لعب 10 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بواقع 328 دقيقة في مختلف المسابقات؛ مسجلًا هدفًا وحيدًا وصانعًا 2 آخرين، جميعهم جاءوا في بطولة النخبة الآسيوية.

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ومن بين هذه المباريات، شارك ويسلي "مرتين فقط" في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ كما لعب لقاءً وحيدًا بـ"شكل أساسي"، في مختلف البطولات.

أما مع كورينثيانز في الموسم الرياضي الماضي، وقبل الانضمام إلى النصر؛ لعب النجم البرازيلي الشاب 46 مباراة رسمية، بواقع 2.816 دقيقة في مختلف المسابقات؛ مسجلًا خلالها 5 أهداف وصانعًا 3 آخرين.