النصر وقناة يوتيوب السبب .. فهم خاطئ يقود جمهور ميسي لحملة سخرية لاذعة من رونالدو

هجوم أرجنتيني على نجم البرتغال

دشن نجم النصر، كريستيانو رونالدو، يوم أمس قناته الخاصة على يوتيوب، ولكنه لم يكن يعلم أن فهمًا خاطئًا سيُعرضه لموجة سخرية لاذعة من جمهور منافسه اللدود ليونيل ميسي.

رونالدو ظهر خلال أحد مقاطع الفيديو التي نشرها على قناته الخاصة وبدا أن كأس العالم يتواجد خلفه، وهو ما جعله عُرضة للسخرية من جماهير ميسي كونه لم يُتوج بهذا اللقب أبدًا على عكس معشوقهم الذي قاد الأرجنتين لإحرازه في مونديال قطر 2022.

عشاق ميسي والأرجنتين والبارسا اجتمعوا معًا ووجهوا سيلًا من التعليقات ضد رونالدو، حيث أبدوا دهشتهم من امتلاكه نسخة لكأس العالم دون أن يفوز بها، لكن الصورة اتضحت بعد ذلك بأن ذلك لم يكن سوى كأس الملك سلمان للأندية العربية الذي تُوج به النجم البرتغالي مع النصر بداية الموسم الماضي.

النصر كان قد هزم الهلال في نهائي البطولة العربية الصيف الماضي بهدفين مقابل هدف واحد سجلهما رونالدو.

يُشار إلى أن رونالدو حطم الرقم القياسي في يوتيوب بالوصول إلى 23.5 مليون مشترك خلال أقل من 48 ساعة من تدشين القناة.