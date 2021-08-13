النصر وضمك: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة النصر ضد ضمك في الجولة الـ الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22

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النصر 0 × 0 ضمك

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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تشكيل النصر:

التشكيل

وليد عبد الله - عبد الله مادو - علي لاجامي - فونيس موري - سلطان الغنام - عبد الله الخيبري - بيتروس - سامي النجعي - ماشاريبوف - تاليسكا - عبد الرزاق حمد الله

تشكيل ضمك:

التشكيل

مصطفى زغبة - عبد الله العمار - سيرجيو فيتور - فاروق شافعي - مهند النجعي - بدر منشي - عبد العزيز مجرشي - هلال سوداني - عارف آل حيدر - مييو ساكتاش - إيميليو زيلايا

أما نادي ضمك، فقد نجح في البقاء في دوري المحترفين السعودي بعد حصوله على المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.

لم يقدم النصر موسمًا جيدًا الموسم الماضي، حيث اكتفى بالمركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، كما خرج مبكرًا من كأس الملك السعودي.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة النصر وضمك ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مرسول.