النصر والهلال يستعينان بجاياردو لمواجهة ميسي ومبابي

قمة مرتقبة في موسم الرياض

Shahid

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن الاستعانة بالأرجنتيني مارسيلو جاياردو في قمة موسم الرياض أمام باريس سان جيرمان.

الفريق الفرنسي يستعد لمواجهة الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر يوم 19 يناير الجاري على كأس موسم الرياض، وهي المباراة التي قد تشهد تواجد كريستيانو رونالدو في موقعة ودية أمام الثلاثي ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار وغيرهم من النجوم.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" إن جاياردو سيكون المدرب المسؤول عن قيادة فريق موسم الرياض المجمع من النصر والهلال خلال هذا اللقاء.

ومن المقرر أن يجتمع بذلك جاياردو مع بيتي مارتينيز صانع ألعاب النصر الذي سبق أن عمل معه في ريفر بليت في الفترة من 2015 وحتى 2019.

جدير بالذكر أن جاياردو الذي يبلغ من العمر 46 سنة ولا يدرب أي فريق حاليًا، يعتبر من أهم المدربين في الأرجنتين وأمريكا الجنوبية بشكل عام، حيث حصل على العديد من الألقاب مع ريفر بليت، أهمها 3 ألقاب للدوري الأرجنتيني ولقبين كوبا ليبرتادوريس وبعض الألقاب المحلية والقارية الأخرى.

Shahid