النصر والاتفاق: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر والاتفاق في الجولة التاسعة من الدوري السعودي 2022، والمقامة في استاد مرسول بارك

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النصر 0 × 1 الاتفاق

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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90+6' نهاية المباراة بفوز الاتفاق بهدف دون رد على حساب النصر.

90+5' محاولات أخيرة من لاعبي النصر لتسجيل هدف التعادل، ولكن دون جدوى.

89' الحكم يحتسب ست دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

85' خمس دقائق تفصلنا على نهاية المباراة وتقدم الاتفاق بهدف دون رد.

81' محاولات من لاعبي النصر لتسجيل هدف التعادل، ولكن دفاع وحارس الاتفاق في الموعد.

75' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة من نصيب الاتفاق، عن طريق فيليب كيش الذي لعب الكرة بقوة في سقف المرمى.

71' أووووووووووه الحكم يحتسب ركلة جزاء للاتفاق.

66' ركلة حرة مباشرة من مشارف منطقة جزاء الاتفاق للنصر، تقدم لها تاليسكا ولعبها قوية ولكن تخرج إلى ركلة مرمى.

58' أووووووووووووووووووه فرصة خطيرة للاتفاق، كرة عرضية فشل الدفاع في إبعادها بالشكل المناسب ووصلت إلى مشارف منطقة الجزاء وقابلها لاعب الاتفاق بتسديدة قوية في المرمي الخالي ولكن عبد الإله العمري يبعدها من على خط المرمى.

51' هجمة للاتفاق كرة طولية وصلت إلى الجانب الأيمن عن طريق الكويكبي الذي توغل وسدد تسديدة قوية ولكن العقيدي تألق وأبعدها إلى ركنية وحافظ على نظافة شباكه.

46' والآن مع انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+5' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

45' أوووووه أخطر فرص المباراة، ركلة حرة مباشرة للنصر من الجانب الأيمن لعبها تاليسكا باتجاه المرمى ولكن مبولحي يتصدى لها ببراعة ويحافظ على نظافة مرماه.

40' خمس دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول من المباراة.

32' مرور أكثر من نصف ساعة من الشوط الأول، والهدوء يسيطر على الأجواء.

28' أوووووووه تسديدة للنصر عن طريق عبد الرزاق حمد الله من خارج منطقة الجزاء ولكنها تمر بسلام على مرمى الاتفاق.

22' توقف المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

16' عرضية للاتفاق من الجانب الأيمن، ولكن العقيدي يتدخل في الوقت المناسب ويبعد الخطورة عن مرماه.

11' كرة طولية وصلت إلى عبد الرزاق حمد الله، ولكن دفاع الاتفاق تدخل في الوقت المناسب.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الاتفاق:

التشكيل| 4-4-2

رايس مبولحي

أيوب عبد القوي - فيليب كيش - سعد الربيعي - سعيد المولد

نعيم السليتي - سوزا - علي هزازي - محمد الكويكبي

وليد أزارو - روبن كوايسون

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

نواف العقيدي

سلطان الغنام - فونيس موري - عبد الإله العمري - محمد قاسم

عبد المجيد الصليهم - عبد الله الخيبري

ماشاريبوف - تاليسكا - سامي النجعي

عبد الرزاق حمد الله

النصر يدخل المباراة بهدف مصالحة جماهيره بعد الخسارة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال، وسيعمل على العودة إلى الانتصارات، للاقتراب أكثر من قمة الدوري، ومصالحة الجماهير هذا الموسم بلقب الدوري.

على الجانب الآخر، الاتفاق هذا الموسم، لم يقدم المستوى المطلوب منه حتى الآن، وكانت آخر نتائجه هزيمة كبيرة من الأهلي برباعية دون رد، وسيعمل على تحقيق نتيجة إيجابية أمام العالمي لتكون بداية تصحيح مساره.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة النصر والاتفاق ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين على استاد مرسول بارك.